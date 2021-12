Vitória inicia Brasileirão contra o Flamengo neste sábado

Neste sábado, às 19h, o Vitória entra em campo para receber o Flamengo, no Barradão, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Curiosamente, o Leão inicia a campanha diante do mesmo adversário contra quem encerrou o Brasileirão do ano passado.

Impossível pensar em Vitória e Flamengo e não lembrar daquele jogo, disputado há pouco mais de quatro meses, que quase sacramentou o rebaixamento rubro-negro no último lance da partida.

Derrotado pela equipe carioca com um gol de pênalti aos 50 minutos do segundo tempo, o Vitória foi salvo graças a um triunfo da Chapecoense sobre o Coritiba, que terminou por rebaixar o Coxa, também nos minutos finais.

O objetivo dos rubro-negros é fazer com que o reencontro, desta vez no pontapé inicial da Série A, marque uma caminhada menos dramática durante a competição mais importante do calendário da equipe.

Para que isso aconteça, é fundamental que a equipe tenha um desempenho melhor como mandante. Em 2017, o Vitória foi o time que menos somou pontos nos seus domínios, fato que contribuiu significativamente para o quase rebaixamento.

De olho na partida do Barradão, Willian Farias reforçou a importância de o time se impor como mandante para conseguir bons resultados em Salvador.

“Expectativa de fazer um bom jogo, fazer do Barradão os nossos domínios, o lugar onde a gente se sinta bem e o adversário não. Temos que impor nosso jogo, vencer no Barradão e fazer com que seja o nosso ponto positivo”, destacou o capitão.

O encontro da noite deste sábado coloca ainda um tabu em campo. A última vez que o Leão começou a campanha na Série A com triunfo foi em 2009, quando venceu o Atlético-PR, fora de casa.

Sequência negativa

A estreia no Brasileirão acontece no momento mais delicado do Vitória nesta temporada. Além de ter perdido o Campeonato Baiano para o maior rival, o time amarga uma sequência de três derrotas nas últimas partidas.

Para piorar, perdeu Neilton, principal jogador rubro-negro na temporada. O camisa 10 sofreu uma lesão grau um na coxa e deve seguir no departamento médico por mais 12 dias.

Durante a semana, o capitão Willian Farias lamentou a ausência do atacante para a partida de logo mais. “Jogador importante, que está com o nível de confiança elevado, e isso faz toda a diferença. Com certeza vai fazer falta nesse jogo. Espero que quem entre dê conta do recado. Tenho certeza de que isso vai acontecer”, comentou o dono da camisa 5.

Reforço

Nesta sexta-feira, 13, o Vitória apresentou mais um reforço para a temporada. Jeferson, ex-Ponte Preta, foi o 12º jogador a desembarcar na Toca do Leão. Ele assinou contrato de empréstimo até o fim do ano.

O lateral direito chega para suprir uma carência no time de Vagner Mancini, que atualmente conta com Lucas e Cedric para a posição, mas nas últimas partidas optou por improvisar o volante Rodrigo Andrade no setor.

Jeferson já está regularizado no BID da CBF e pode estrear pelo Vitória neste sábado, contra o Flamengo. O jogador, inclusive, se colocou à disposição para o confronto.

“Estou pronto fisicamente, tudo em ordem. Se for amanhã (sábado) a estreia, vou muito feliz. Se não for, vou aguardar chegar. Estou convocado para o jogo”, antecipou o atleta, antes mesmo da lista de relacionados ser divulgada.

