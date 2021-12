Vitória indefinido para jogo diante do Atlético-PR

O técnico Vagner Mancini fez nesta quarta-feira, 13, o primeiro treino no campo de grama sintética no CT Manoel pontes Tanajura, no Barradão, com a finalidade de adaptar os jogadores para a partida de domingo, 17, contra o Atlético-PR.

O treinador comandou um trabalho tático. Nesta quinta, 14, pela manhã, o elenco rubro-negro volta a treinar. Um exame de imagem confirmou nova lesão do zagueiro Guilherme Mattis, mas a situação parece ser menos complicada.

Para o duelo, Mancini - que perdeu o zagueiro Kanu, suspenso, mas tem a volta de Ramon - ainda não definiu o time que entra em campo No meio, Tiago Real, Nickson e Vander disputam uma vaga.

Reforços

O meia Cárdenas tem chegada prevista para as 22h desta quinta, em Salvador. Pela manhã, após o treino, o também meio-campo Serginho será apresentado à imprensa. Ele vem do Santos e fica por empréstimo até o final do ano.

