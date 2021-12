Vitória ignora manobra do rival Bahia sobre caso 'VR3'

A diretoria do Vitória ficou indiferente nesta terça-feira, 5, ao fato de o Bahia ter entrado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para tentar paralisar as semifinais do Campeonato Baiano até que a situação do zagueiro seja resolvida no tribunal.

Na oportunidade em que o presidente tricolor Marcelo Sant'Ana se pronunciou sobre o caso, o presidente rubro-negro Raimundo Viana afirmou: "Ele [Sant'Ana] deve estar com medo de nos enfrentar ou com dor de cotovelo por termos contratado Victor Ramos, Dagoberto e principalmente o Kieza".

Menos preocupado ainda com a situação extracampo estava, nesta terça, o treinador Vagner Mancini, que comandou um trabalho técnico no Barradão, visando o jogo do próximo domingo, 10, contra a Juazeirense, às 16h, no Estádio Adauto Moraes, pelas semifinais do Estadual.

O zagueiro Josué sofreu uma contusão no tornozelo e foi fazer um exame de imagem numa clínica. Tiago Real e Guilherme Mattis fizeram tratamento. Victor Ramos e Alípio realizaram um trabalho com Lucas Itaberaba. Dentro da programação estabelecida pela fisiologia; Leandro Domingues, ficou na academia realizando um trabalho individualizado sob comando de Lucas Penha. Na tarde desta quarta, 6, o time volta a treinar no campo do Barradão,

