Em noite de festa, o Vitória levou a melhor sobre Tiajin Quanjian e venceu a equipe chinesa por 45 a 1 nesta terça-feira, 26, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Os gols rubro-negros foram marcados por Diego Renan, Tiago Real, Arthur Maia, David e Alípio, descontando Luis Fabiano para a equipe chinesa.

Bruno Porciuncula Vitória goleia time de Vanderlei Luxemburgo na Fonte Nova

Antes do jogo, o rubro-negro baiano apresentou a nova terceira camisa e fez uma festa na Fonte Nova, com a participação de atletas do clube, como jogadores de futebol americano, remadores etc.

Mas, quando a bola começou a rolar, não havia muito o que esperar de um time no qual o próprio treinador disse que está ainda fazendo os jogadores se entenderem na parte técnica e física. E foi isso que Luxemburgo falou antes da partida, colocando a responsabilidade da partida nos pés do Vitória.

Triunfo magro

O que se viu no primeiro tempo foi um time ainda precisando de ajustes, natural para a primeira partida do ano para o Vitória. O estreante Tiago Real, que veio do rival Bahia, procurou o jogo, mas a falta de entrosamento ficou claro. O Vitória abusava de errar passes, principalmente Amaral, que tentava passes mais longos.

Arthur Maia apareceu com mais perigo, mostrando que estava querendo jogo. Os melhores lances foram dos pés dele, de fora da área. Outro destaque da primeira etapa foi Vander, que mandava na ponta direita e deu

o passe para o primeiro gol, aos 4 minutos. Diego Renan recebeu na esquerda da grande área e bateu forte. A bola ainda tocou em Arthur Maia - impedido - e entrou.

Aos 16, o Tianjin surpreende. Li Xiang cruzou nos pés de Luis Fabiano, que empatou a partida. O segundo gol do Vitória foi só aos 38 minutos, mais uma vez com passe de Vander, que cruzou para Tiago Real só precisar dar um toque e colocar a bola no fundo da rede.

Abriu a porteira

O segundo tempo começou como o primeiro, com os times tocando a bola, tentando encontrar o momento certo para atacar. O Vitória ampliou logo aos 6 minutos. Arthur Maia cobrou escanteio e o zagueiro Guilherme Mathis subiu mais que todo mundo para cabecear para o gol.

A partir daí, o jogo claramente teve um ritmo mais lento, com as equipes sentido a falta de ritmo de jogo. Mas o Vitória ainda conseguiu mais um gol. Aos 35, Rafaelson chuta e a bola sobra para David - que tinha acabado de entrar - marcar.

Aos 43, o gol para fechar o caixão. Alípio tentou a tabela com Rafaelson, que se atrapalhou e a bola sobrou para o meia, que chutou de primeira e marcou.

<GALERIA ID=20464/>

adblock ativo