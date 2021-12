Vitória goleia Salgueiro e se isola na liderança do grupo C

Uma chuva de gols no Barradão. Foi isso que o Vitória aplicou no Salgueiro, ao golear a equipe pernambucana por cinco a um, em partida disputada na noite desta quarta-feira, 23, em Salvador, em um dia chuvoso na capital baiana até poucos momentos antes do jogo.

Marcelo Nicácio abriu o placar para o Leão logo aos seis minutos da primeira etapa. Fabrício Ceará empatou para o Salgueiro aos 10 minutos. Mas o time pernambucano ficou só neste gol, vendo o Vitória voltar a liderar o placar com o segundo gol de Nicácio, aos 20 minutos da etapa inicial.

No segundo tempo, David Braz (16 min), Gabriel Paulista (37 min) e Alan Pinheiro (45 min) completaram a goleada do Leão. Com o resultado o Vitória assumiu a liderança isolada do grupo C com seis pontos. Já o Salgueiro caiu para o terceiro lugar, com três pontos. Acabou superado pelo América-RN, que derrotou o ASA fora de casa por 1 a 0.

Na próxima rodada, o Vitória joga em casa contra o lanterna ASA no domingo, 27, às 16 horas (horário local). Já o Salgueiro enfrenta no sábado, 26, o América-RN, em Natal, às 18h30 (horário local).

O jogo - O pequeno público presente no Barradão, devido a forte chuva que caiu em Salvador horas antes de começar a partida, viu um começo de jogo muito agitado e cheio de gols.

Logo aos seis minutos, Marcelo Nicácio abriu o placar para o Vitória. Dimas cruzou na área, o goleiro Darci (ex-Bahia) não segurou a bola e soltou nos pés do atacante, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

Quatro minutos depois, o Salgueiro conseguiu o empate. Após cruzamento de Peri, a defesa do Vitória falhou na bola aérea e Fabrício Ceará, de cabeça, empatou a partida.

Mas o atacante Nicácio estava numa noite inspirada. Após uma jogada de raça do volante Neto Coruja, que recuperou uma bola e cruzou na área, Marcelo Nicácio subiu sozinho para marcar o seu segundo gol na partida.

Goleada - O artilheiro da noite teve uma chance de fazer o seu terceiro gol logo aos seis minutos quando, sem marcação, cabeceou para fora. Mas ao 19 minutos o Vitória conseguiu ampliar a vantagem. Após cruzamento de Marquinhos na área, o goleiro Darci saiu mal e o zagueiro David Braz marcou o seu primeiro gol com a camisa do rubro-negro baiano.

E o Leão continuou superior em campo. Aos 24, Nicácio chegou atrasado em um perigoso cruzamento na área do Salgueiro. Aos 26, David Braz quase marca após escanteio, mas Darci fez grande defesa.

Coube a outro zagueiro fazer o quarto gol do Vitória na partida, novamente com passe de Marquinhos, aos 36 minutos. Após cruzamento, Gabriel Paulista subiu livre e marcou de cabeça.

Já nos acréscimos, o Salgueiro teve a chance de diminuir a goleada quando Clébson foi derrubado por Mansur dentro da área. Mas Fabrício bateu fraco no meio e Deola defendeu. No contra-ataque, o Leão ainda achou tempo para marcar o quinto gol do jovem da base rubro-negra Alan Pinheiro, que entrou na segunda etapa, decretando os números finais da partida.

