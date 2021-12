Vitória goleia o Paraná no Barradão pelo Brasileiro de Aspirantes

Em partida realizada na tarde desta quinta-feira, 4, a equipe sub-23 do Vitória goleou o Paraná por 8 a 0, no Barradão, em confronto válido pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Os gols do Leão foram anotados por Thiaguinho e Eron, ambos com três gols, e Júlio, duas vezes.

Com o resultado, o Rubro-Negro pula uma posição na tabela de classificação e ocupa a segunda colocação do Grupo B, com 12 pontos, ficando apenas um ponto atrás do líder Figueirense. Agora, o Leão tem o melhor ataque da competição com 16 gols. Eron também assumiu a artilharia com sete tentos.

O próximo confronto do Vitória será na próxima quinta, 11, contra a equipe do Grêmio, no estádio Airton Ferreira da Silva, em Porto Alegre. O Tricolor gaúcho é o líder do Grupo A com o mesmo número de pontos do Bahia.

