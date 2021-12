Vitória goleia o Ituano e avança na Copa São Paulo

Com show do atacante Eron, o Vitória venceu o Ituano (SP) na noite desta quinta-feira, 11, por 4 a 1 e avançou para a próxima fase da Copa São Paulo. Os gols do Leão foram marcados por Eron (três vezes) e Gustavo (contra). Mateus diminuiu para a equipe do interior paulista.

Na próxima fase, o Leão reencontrará o Primavera (SP), que bateu o Vila Nova (GO) nos pênaltis, após empatar no tempo normal por 0 a 0. No duelo da fase de grupos, o time paulista venceu o Rubro-Negro por 1 a 0.

O jogo

O Leãozinho construiu o placar logo aos 8 minutos do primeiro tempo. Em jogada pela direita entre Cedric e Flávio, o zagueiro Gustavo tentou afastar o cruzamento e marcou, de cabeça, contra o próprio gol. Em seguida, o Ituano até assustou em algumas arrancadas em velocidade, mas não conseguiu o empate.

Aos 25 min começou o show do atacante do Leão. O lateral Welisson fez boa jogada pela esquerda e encontrou Eron livre para anotar o segundo do Rubro-Negro.

No segundo tempo, Eron voltou a marcar para o Vitória. Aos 12 mim, o atacante pegou o rebote após jogada de Luan e ampliou.

O Ituano chegou a diminuiu com Mateus aos 32 min. No entanto, no fim do jogo, o atacante Eron mostrou oportunismo e sacramentou o triunfo Rubro-Negro no Novelli Júnior. Depois de um bate-rebate dentro da área, ele aproveitou o vacilo da defesa adversária e fez o terceiro dele.

*Sob a supervisão do jornalista Nelson Luis

adblock ativo