Vitória goleia o Flamengo de Guanambi por 6 a 1 e lidera Baianão

Sem muito esforço, o Vitória goleou o Flamengo de Guanambi por 6 a 1 na noite desta quarta-feira, 15, no Barradão. O triunfo colocou o rubro-negro da capital em primeiro lugar no Campeonato Baiano, com 9 pontos em 3 jogos, 100% de aproveitamento.

O Vitória joga domingo, 19, às 16h, contra o Bahia de Feira, no Joia da Princesa, em Feira de Santana. O Flamengo enfrenta o Fluminense de Feira, em Guanambi, no estádio Dois de Julho

Gol olímpico

Vitória dominou completamente o primeiro tempo. Com segundos de partida, zaga do Flamengo vacilou ao recuar para Acássio e Kieza quase abriu o marcador. Dátolo, Pineda, André Lima e Kieza se movimentavam bastante no ataque e o gol era questão de tempo.

E ele chegou aos 16 minutos. Dátolo tocou para André Lima na área. Ele deixou para Kieza que mandou para o gol e abriu o marcador. Apesar da desvantagem, o Flamengo não conseguia assustar o Vitória, que continuava dominando a partida.

Com 29 minutos, Dátolo fez um golaço olímpico. Ele cobrou escanteio e a bola foi parar no fundo da rede, com Kanu ainda cabeceando, mas ela já estava dentro do gol.

Seis minutos depois, o terceiro do Vitória. Pineda chutou forte, Acássio mandou rebote e André Lima só teve o trabalho de colocar para o fundo da rede. O Flamengo assustou apenas aos 41, com um chute de Deon fazendo Caíque se esticar para mandar para escanteio.

Mais gols

O segundo tempo começou com gol rubro-negro e outra boa movimentação no ataque. Aos 9 minutos, Uillian Correia tocou para Euller, que cruzou para Pineda ajeitar para Dátolo mandar uma bomba para o gol.

Com o triunfo garantido, Argel tirou Kieza, muito aplaudido pela torcida, e colocou Paulinho. O jogo estava tão tranquilo que Caíque tentou sair com a bola e vacilou, mas Jô não conseguiu dominar a bola.

O Vitória continuou com maior posse de bola e o Flamengo de Guanambi praticamente ficou vendo a equipe da capital tocar a bola, sem ameaçar.

O rubro-negro fez o quinto com André Lima, aos 32 minutos. Bruno Ramires, que havia entrado no lugar de William Farias, cruzou para o atacante acertar de primeira. O Flamengo fez o gol de honra graças a pênalti cometido por Pineda. Josy marcou e fez o gol de honra do Flamengo.

E Paulinho, que estava devendo, também fez o dele. Após receber pela direita, o atacante levou a bola para o meio e mandou uma bomba aos 44 minutos, dando números finais à partida.

Vitória 6 x 1 Flamengo de Guanambi - 4ª rodada do Campeonato Baiano

Local: Barradão, em Salvador

Data: quarta-feira, 15, às 18h30

Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA)

Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira e Carlos Eduardo Bregalda Gussen (ambos da Bahia)

Cartões amarelos: Pineda, Kieza e Alan Costa (Vitória); Acássio,Eduardo Teles, Rafael (Fla de Guanambi)

Gols: Kieza, Dátolo (duas vezes), André Lima (duas vezes) e Paulinho (Vitória); Josy (Fla de Guanambi)

Vitória: Caíque; José Welison, Kanu, Alan Costa e Euller; Willian Farias (Bruno Ramires), Uillian Correia e Dátolo (Jhemerson); Pineda, Kieza (Paulinho) e André Lima. Técnico: Argel Fucks.

Flamengo de Guanambi: Acássio; Edvan, Eduardo Teles, Joadson e George; Dalmar (Tom), Gabriel Galhardo e Gabriel da Silva (Rafael); Jô, Josy e Deon (Iran)Técnico: Duzinho.

