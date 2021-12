Vitória goleia o Bahia na final do Sub-13

O time sub-13 do Vitória ganhou do Bahia por 4 a 0, no sábado, 13, na final da Copa Baiana de Futebol Dente de Leite, no estádio de Pituaçu.

Um dos destaques da competição foi o atacante Alexandre, que marcou dois gols e foi eleito o melhor jogador da competição. Ruan Costa e Marcus Vinícius marcaram os outros dois gols.

O goleiro rubro-negro Yuri foi eleito o menos vazado e ficou invicto durante toda a competição (o Vitória não sofreu nenhum gol em todo o torneio). Na campanha, o Leão fez sete jogos e venceu todos eles. Sua maior goleada foi 13 a 0 contra o Eldorado.

