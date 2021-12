Vitória goleia Mogi Mirim na Fonte Nova

Depois de quase um ano longe da Fonte Nova, o Vitória retornou à arena mantendo os bons momentos no local. Na noite desta terça-feira, 15, o rubro-negro goleou o Mogi Mirim por 4 a 1, para a alegria dos 16 mil torcedores que foram ao estádio, mesmo com muita chuva no local. Os gols rubro-negros foram marcados por David, Diego Renan, Euller e Elton. Luiz Fernando fez o gol de honra da equipe paulista.

O resultado deixou a equipe baiana em terceiro lugar na Série B, com 45 pontos, o mesmo que o Bahia (4º), mas leva a melhor no saldo de gols. O Mogi Mirim se manteve na lanterna, com 22 pontos. O Vitória volta a campo sexta-feira, 18, às 19h, contra o ABC, na Arena das Dunas. O Mogi recebe o Paraná no sábado, 19, às 16h30.

O Vitória abriu o marcador aos 14 minutos da etapa inicial. Diego Renan cruzou para David, que dominou a bola, dribou zagueiro e tocou na saída de Mauro. Aos 20, o rubro-negro ampliou. Pedro Ken tocou para Diego Renan, que invadiu a área e chutou forte entre as pernas de Mauro.

No segundo tempo, aos 3 minutos, o Mogi marcou um gol e assustou os 16 mil presentes na Fonte Nova. Luiz Fernando cobrou falta no canto esquerdo, Fernández ainda tocou na bola, mas não impediu o gol da equipe paulista.

A torcida relaxou aos 31 minutos. Rhayner chutou e Mauro espalmou para frente, nos pés de Euller que, livre, chuta para o gol e volta a ampliar o placar. Quatro minutos depois o Vitória fez o gol que fechou o placar. David tocou para Elton, que só tem o trabalho de empurrar a bola para o gol vazio.

