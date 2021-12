Vitória goleia Juazeirense e abre vantagem na semi

O Vitória está muito perto de chegar à sua 12ª final consecutiva no Campeonato Baiano: na noite desta quinta-feira, 2, no Barradão, o rubro-negro goleou a Juazeirense por 4 a 0 e abriu uma boa vantagem na disputa da semifinal.

O resultado dá ao Leão a benesse de poder perder por até três gols de diferença no jogo da volta; a Juazeirense, que fez melhor campanha na segunda fase do Estadual, somente chegará à decisão se conseguir um triunfo com quatro gols de diferença.

Apesar do placar dilatado em seu favor, o Vitória travou um duelo equilibrado com a Juazeirense no primeiro tempo e por pouco não viu o seu adversário encostar no placar. Oportunista, o rubro-negro abriu a contagem logo no primeiro minuto, com gol de Dinei, e fez o segundo tento aos 38 minutos, por intermédio de Maxi Biancucchi.

Aparentemente satisfeito com o 2 a 0 em seu favor, o time do técnico Caio Júnior iniciou o segundo tempo recuado em seu campo de defesa, mas explorou inteligentemente os contra-ataques e chegou com autoridade à goleada. Vander fez o terceiro, aos 36, e Marquinhos fechou a conta, aos 42.

Vitória e Juazeirense voltam a se enfrentar na tarde do próximo domingo, 5, no Estádio Adauto Morais. O meia Renato Cajá saiu de campo com dores musculares e ainda será reavaliado para saber se terá condições de jogo. No outro confronto da semifinal, o Bahia abriu uma vantagem de 2 a 0 sobre o Juazeiro.

Oportunistas desequilibram - Sem poder contar com Victor Ramos, suspenso, Caio Júnior lançou mão de Fabrício na zaga do Vitória. Luís Alberto também voltou ao time e reassumiu a vaga que havia ficado com Cáceres no Ba-Vi. O Vitória buscou o jogo e criou mais chances de gol, mas encontrou uma Juazeirense bem organizada e igualmente ofensiva.

Oportunistas, os atacantes Dinei e Maxi Biancucchi, no entanto, desequilibraram em favor do Leão. Logo no primeiro minuto de jogo, Gabriel Paulista aproveitou cruzamento de Renato Cajá e bateu cruzado para o meio da área. Livre, Dinei teve apenas o trabalho de empurrar a bola para as redes. 1 a 0.

A primeira chegada do Cancão de Fogo foi aos 11 minutos: Deon invadiu a área pelo lado direito e bateu cruzado, mas mandou para fora. Aos 17, Naldo mandou uma bomba de fora da área e obrigou Deola a saltar no canto esquerdo para evitar o tento de empate. Aos 25, Cajá cruzou a bola na área e Biancucchi finalizou de peixinho, mas Maikon conseguiu defender com os pés.

Aos 32, William Carioca mandou a bola na rede pelo lado de fora. William Carioca serviu Deon na pequena área, aos 36, mas o atacante, livre para marcar, bateu fraco na bola e Deola pegou. A resposta veio no minuto seguinte: de cabeça, Dinei escorou lançamento e serviu Maxi Biancucchi, que entrou na área e, caído no gramado, tocou na saída de Maikon para assinalar 2 a 0.

Amadurecimento rubro-negro - Com dores na coxa, o meia Renato Cajá, que havia se destacado como um dos melhores jogadores do Vitória no primeiro tempo, ficou no vestiário e não voltou para a segunda etapa. Caio Júnior lançou mão de Vander como substituto.

Sem o seu camisa 10, o Leão teve dificuldades para se articular, mas soube usar os contra-ataques com muita propriedade e saiu merecedor da goleada. Aos quatro minutos, Maxi Biancucchi pegou sobra na área e bateu rasteiro, mas Maikon pegou. Aos sete, William Carioca foi na linha de fundo e cruzou com perigo para a área; esperto, Deola saiu do gol e ficou com a bola.

William Carioca fez jogada invidual pelo lado direito da área, aos dez minutos, e arrancou rebote de Deola. Aos 16, Capone recebeu um belo lançamento pelo lado esquerdo, mas Deola saiu do gol mais uma vez e bloqueou o chute do adversário. Foi a última boa investida do Cancão de Fogo.

Com a expulsão de Sidraílson, aos 33 minutos, o Vitória voltou a ter o domínio do jogo. Aos 36, Vander conduziu a bola na intermediária e bateu colocado, da entrada da área. Bola morreu no canto da meta de Maikon. 3 a 0. Aos 42, Vander cruzou na área e Marquinhos foi no alto para cabecear, fazer o quarto gol rubro-negro e reafirmar que o seu time tem boas armas também no banco de reservas.

