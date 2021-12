Parece que o Ba-Vi do último domingo, na Arena Fonte Nova, foi um divisor de águas para o Vitória, que saiu fortalecido após o empate contra o rival "embalado". A goleada por 4 a 0 aplicada sobre o Jequié na noite desta quarta-feira, 6, no Barradão, em jogo válido pela quarta rodada do Baianão, mostrou um Rubro-Negro seguro, ofensivo e sem medo de errar, o que não era visto desde o início da temporada. Com o resultado, o Leão subiu para a vice-liderança, com dez pontos.

Gabriel Conceição* e Redação Vitória goleia Jequié e cola na liderança do Baianão

O jogo

A primeira etapa da partida começou morna, mas logo o Leão tratou de mostrar quem manda na Toca. Aos 11, Leandro Vilela bateu de fora da área e a bola passou com perigo na meta do Jequié. Aos 13, Yago fez um ótimo passe para Erick, que avançou e rolou para Rodrigo Andrade soltar a pancada. A bola desviou. Na sequência do lance, Léo Ceará soltou uma bomba de fora da área e obrigou Douglas a fazer uma boa defesa.

Com uma pressão constante, o primeiro gol não veio a tardar e, aos 22, Erick fez lançamento na direção de Yago, que não conseguiu tocar na bola, enganando o goleiro Douglas e morrendo no fundo das redes. Após o gol, o time rubro-negro cresceu mais ainda no jogo, chegando ao segundo tento aos 28, quando Jeferson recebeu lançamento de Ruy e, com um leve desvio, matou o goleiro.

A segunda etapa só foi mais do mesmo - Leão no ataque e o Jequié encolhido - Aos 12, Ruy faz belo cruzamento para Léo Ceará, que cabeceou forte, no ângulo. Douglas se estica toda e faz uma defesa espetacular. No entanto, as boas defesas do goleiro não foram capazes de impedir que a goleada tomasse forma.

Aos 37, Léo Ceará foi derrubado na área e o juiz marcou pênalti. Ele bateu e converteu. Para sacramentar o resultado, aos 44, Yago recebeu lançamento de Matheus Rocha, dominou no peito, girou e bateu para o gol. Um golaço no Barradão!

