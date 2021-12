Vitória goleia Flamengo-BA e avança para as semi do Baianão

O triunfo do Flamengo de Guanambi no jogo de ida, por 1 a 0, fez muito torcedor do Vitória se preocupar. Afinal, por causa do resultado, o Leão teria que vencer na partida de volta, realizada na noite deste sábado, 26, para seguir para as semifinais do Baianão. E foi o que aconteceu.

Bastou dois minutos de partida para David abrir o placar e aliviar a tensão da torcida rubro-negra. Marcelo e Kieza marcaram os outros dois tentos que selaram a goleada no Barradão.

Com o triunfo, o Vitória avança para próxima fase. O próximo adversário virá do jogo entre Jacobina e Juazeirense, que se enfrentam neste domingo, 27, às 16h.

O jogo

O Vitória iniciou a partida pronto para o tudo ou nada contra o Flamengo de Guanambi, em dia de estreia de Kieza. Aos dois minutos, após um bate-rebate na área do time de Guanambi, David aproveitou a bola espirrada frente ao gol Léo e só empurrou para o fundo das redes.

O Leão seguiu criando as oportunidades mais claras e não demorou para Marcelo anotar o segundo tento, nos 25 minutos, após passe de Marinho.

Para completar a festa, Kieza marcou seu primeiro gol com a camisa do Rubro-Negro baiano, aos 27 minutos da segunda etapa, depois de mais uma assistência de Marinho.

Com dificuldades técnicas e táticas, o Flamengo foi dominado durante todo o duelo. O Vitória diminuiu o ritmo e soube administrar o resultado. A goleada porderia ter sido maior.

