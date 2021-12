Vitória goleia e fica a um empate da 2ª fase da Copinha

O Vitória goleou na tarde desta quarta-feira, 8, o desconhecido Imagine (TO) por 12 a 0 e ficou a um empate da classificação para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O destaque da estrondosa goleada foi o atacante Guilherme, autor de cinco gols. Os jogadores Rafaelson e Léo Ceará, marcaram duas vezes cada; Alex, Wellington e Rafael (contra) completaram o placar. Nove gols foram marcados na segunda etapa.



O resultado levou o Leãozinho para a liderança do Grupo Y. O Vitória tem os mesmo 6 pontos do Flamengo (SP), mas supera no saldo de gols. No próximo sábado, 11, às 15h, as duas equipes brigam pela primeira posição da chave.

Na fase de grupos, apenas os líderes e os seis melhores segundos colocados de cada chave se classificam para a fase de mata-mata.

