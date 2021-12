Vitória goleia e confirma classificação para semifinal

Mergulhado numa crise política, que custou a renúncia do ex-presidente Carlos Falcão, a missão do técnico Claudinei Oliveira e seus comandados era uma só: evitar qualquer hipótese de novo vexame após a eliminação para o Colo Colo nas quartas de final do Baiano.

E, desta vez, o Vitória não decepcionou. Com bom toque de bola e atuação convincente, algo raro na atual temporada, o time vermelho e preto bateu o América-RN por 4 a 2 e confirmou sua vaga na semifinal da Copa do Nordeste.

O adversário será o Ceará, que eliminou o Salgueiro, no sábado. Antes dos duelos - até então, marcados para os dias 8 e 12 de abril -, o Leão encara o Anapolina, quarta, em Anapólis, pela Copa do Brasil.

O jogo

Precisando vencer, o time potiguar se lançou ao ataque, mas pecava nas finalizações, perdendo chances logo no início com o volante Tiago Dultra e o atacante Max. A resposta do Leão não tardou. Em excelente jogada de Neto Baiano, Jorge Wagner por pouco não fez.

O Vitória melhorou, mas teve que lidar com a saída prematura de Ramon, que com um supercilho cortado, deu lugar ao 'coringa' Luiz Gustavo.

Com toque de bola envolvente e explorando a velocidade do meia Vander, o Leão achou o caminho do gol. Após bela jogada individual, o camisa 7 sofreu falta perto da área. Na cobrança, o atacante Rhayner surpreendeu o goleiro Busatto e abriu o placar.

Ciente de que o time potiguar precisava se lançar mais ao ataque, o Leão, astuto, passou a atuar nas falhas do adversário. E, num vacilo da zaga alvirrubra, o meia Vander aproveitou um passe açucarado de cabeça, de Rhayner, e ampliou, aos 45.

Porém, a alegria durou pouco. Na 'relargada' da partida, o meia Cascata diminuiu o placar e deu novamente esperança ao América-RN para a segunda etapa.

E, por pura incompetência do atacante Emerson, o Mecão não empatou logo aos cinco minutos da etapa final. Sem goleiro, o atacante isolou. E, como no futebol, 'a bola pune', a resposta rubro-negra foi mortal. Após bela trama, entre Mansur, Rhayner (então melhor em campo) e Flávio, o volante, com tranquilidade, marcou o terceiro do Vitória.

Poderia ter sido o quarto, se, um minuto antes, aos seis, Neto Baiano - após aplicar um lindo lençol em Zé Antônio -, não tivesse parado em grande defesa de Busatto.

O tento não fez falta, já que Luiz Gustavo após cobrança de escanteio de Jorge Wagner confirmou a goleada rubro-negra ao anotar 4 a 1.

O artilheiro Max ainda diminui ao marcar seu sexto gol no torneio, mas foi tarde. Fim de jogo: 4 a 2.

Passaram para as semifinais da competição o Bahia, Vitória, Cerá e Sport. O tricolor baiano pega o Sport e o rubro-negro baiano enfrenta o Ceará.

Apensar da eliminação ao menos um jogador América-RN tem um motivo para comemorar. O atacante Max desempatou na artilharia da Copa do Nordeste. Com o sexto gol ele deixa para trás, Kieza, do Bahia, e Magno Alves, do Ceará, que têm cinco. Esse ainda foi o 12º gol de Max na temporada. O atacante é, até o momento, o jogador mais fez gols no Brasil em 2015.

