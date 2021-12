Vitória goleia Bragantino por 4 a 1 no Barradão

A torcida do Vitória foi para casa alegre na noite desta sexta-feira, 22. O Vitória goleou o Bragantino por 4 a 1 no Barradão e vence a segunda partida seguida na Série B do Brasileirão. O triunfo deixou o rubro-negro em 5º lugar no campeonato, com 6 pontos, mas a rodada só será finalizada neste sábado, 23.

Com gols de Escudero, Elton, Rogério e Diogo Mateus, o rubro-negro mostrou mais disposição e a torcida reconheceu aplaudindo a equipe após o apito final do árbitro. O Vitória agora vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo no próximo sábado, 30, no Engenhão, às 16h30. Na sexta-feira, 29, o Bragantino recebe o América-MG.

Bruno Porciuncula

O Jogo

O Vitória começou a partida indo para cima do Bragantino. Aos 3 minutos, Vander teve a oportunidade de abrir o marcador. Com o gol aberto, ele chutou para fora. Mas o Vitória faria o gol da partida já aos 7 minutos. Alemão, do Bragantino, rifa a bola que sobra para Escudero chutar e fazer o gol rubro-negro.

A partir daí, o Bragantino, que estava recolhido tentou ir para o ataque, mas não conseguiu assustar o goleiro Fernando. O Vitória também não criou muitas oportunidades. A maior delas foi aos 44: Diogo Mateus toca para Elton que devolve a bola e ele toca fraco para o gol vazio, dando chance do zagueiro Pedro Henrique chegar a tempo e impedir o segundo gol do Vitória.

O segundo tempo começou de forma perfeita para o Vitória. Com um minuto, bola foi recuada para Douglas, que vacilou com a chegada de Elton, e tocou errado para Vander. Ele viu Elton sozinho e tocou para o segundo gol. E o terceiro foi quatro minutos depois. Rhayner avançou pelo meio tocou para Rogério livre driblar o goleiro e ampliar.

Aos 20 minutos o Bragantino ainda teve chance de diminuir. Jobinho invadiu a área e foi derrubado. Erick discutiu com o jogador do Bragantino, batedor oficial, e pegou a bola para cobrar. Ele, que é baiano, queria homenagear a família que estava no estádio. Só que Fernando pulou certo e defendeu a bola. Mas o gol de honra do clube de Bragança Paulista foi aos 28 minutos. Chico recebeu bela bola na entrada da área e bateu cruzado, sem chance para Fernando.

O gol animou o Bragantino que passou a pressionar o Vitória. Mas foi o rubro-negro baiano que ampliou. Diogo Matheus recebeu na quina da grande área, driblou zagueiro do Bragantino e acertou a bola no ângulo, dando números finais ao marcador.

