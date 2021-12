Vitória goleia Bahia de Feira pelas quartas do Baiano Sub-20

Enquanto o time de cima se prepara para encarar o Bahia pelo Campeonato Baiano profissional, a garotada do Vitória segue invicto no torneio Sub-20.

Depois de estrear com um empate sem gols com o Feirense, o rubro-negro bateu o Bahia de Feira por 5 a 3 nesta quarta-feira, 19, no estádio Alberto Oliveira, em Feira de Santana. Léo Ceará e Alex marcaram duas vezes e David completou a goleada do Leão.

Com o resultado, os comandados de Carlos Amadeu tomaram a lideraça do Grupo 2 das quartas de final e seguem na briga pelo tricampeonato baiano da categoria.

O time agora treina para encarar o Bahia no próximo sábado, 22, às 15h, no Centro Esportivo de Dias D'ávila, na Região Metropolitana de Salvador.

