Vitória goleia a Ponte Preta e se aproxima da Libertadores

Jogando um futebol de qualidade e sendo superior na partida, o Vitória goleou a Ponte Preta por 3 a 0, na tarde deste domingo, 10, no estádio da Moisés Lucarelli, e ficou mais próximo do sonho de classificação a Libertadores.

O Vitória selou o seu 14ª triunfo no Brasileirão com três gols feitos no primeiro tempo. Os gols foram marcados pelo meia Renato Cajá, aos 18 minutos, pelo lateral Ayrton aos 29 minutos e pelo atacante Dinei no final da etapa inicial, aos 42 minutos.

O Leão ocupa agora a 6ª posição, com 51 pontos, e está a apenas dois pontos do G-4. O Vitória se beneficiou dos resultados de seus concorrentes na briga pela classificação a competição continental. O Goiás(5ªcolocado) empatou no sábado, 9. E Botafogo(4ª colocado) e Grêmio(3ªcolocado) perderam seus jogos na rodada.

Para o próximo jogo, o Vitória tem a dificil missão de superar o Cruzeiro, líder do campeonato, na quarta-feira, 13, às 21h50, no estádio do Barradão, na 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já a Ponte Preta tentando sair da temida zona de rebaixamento vai enfrentar o Goiás, também na quarta-feira, no estádio Serra Dourada, às 19h30.

Vitória Domina - O Vitória não se intimidou com a presença da torcida da Macaca e o forte calor que fazia em Campinas e soube jogar com inteligência. O Leão dominou as ações da partida desde o início, mostrando sua superioridade técnica.

Com uma bela atuação na partida, o lateral Ayrton cobrou falta no travessão do goleiro Roberto logo aos sete minutos de jogo. E aos 11 da primeira etapa, o ala arriscou um forte chute de fora da área obrigando o arqueiro Roberto a fazer uma boa defesa.

De tanto insistir, o Vitória conseguiu marcar o seu gol numa jogada inusitada. Aos 18 minutos, o lateral Tarracha cruzou da esquerda, e o meia Renato Cajá, de barriga, escorou a bola para o fundo da rede da Ponte Preta.

Faltava um gol para premiar a boa atuação de Ayrton. Aos 29 minutos, o lateral rubro-negro fez uma pintura no Majestoso. Na ponta direita, da área da Ponte, o jogador acertou chute no ângulo de Roberto.

O treinador Jorginho, da Macaca, ainda tentou alterar o panorama da partida colocando o meia Elias no lugar do atacante Chiquinho, mas o Vitória continuava melhor e perdeu uma chance real de marcar com o atacante Marquinhos, depois de arrancar do meio-campo.

Não demorou muito para o Vitória fazer o seu terceiro gol no jogo e praticamente sacramentar o resultado ainda no primeiro tempo. Aos 42 minutos, depois de nova arrancada de Marquinhos, o atacante chutou cruzado e o centroavante Dinei aproveitou o rebote dado pelo goleiro Roberto.

Wilson segura o placar - Na segunda etapa, a Ponte Preta não teve forças para esboçar uma reação. Apesar de pressionar o Vitória, o time baiano suportou bem o maior volume de jogo do time campineiro. Nas poucas chances de gol da Macaca Wilson fez excelentes defesas, como nos chute de William, livre de marcação, aos sete minutos, e de Elias, dentro da pequena área, aos 32 minutos.

Com a ajuda das defesas de Wilson e a ineficiência do ataque da Ponte, o Leão conseguiu manter a goleada construída na primeira etapa e apenas administrou a partida até o apito final.

adblock ativo