Vitória garante vaga na serie A do Brasileirão Feminino

O Vitória garantiu vaga na final do Brasileirão Feminino A2 após ganhar, de virada, do Internacional na tarde deste domingo, 1, no Beira Rio (RS). Com o triunfo, o rubro-negro também garantiu uma vaga na elite do futebol feminino.

O time gaúcho começou ganhando com gol de Moretti, mas o Vitória virou com gols de Anny e Taiana. As Leoas estão invictas na competição: são seis triunfos e três empates, com a melhor defesa do campeonato nacional, com três gols sofridos.

"Foi só alegria. Alcançamos o objetivo de retornar à elite e chegar na final do campeonato. Não foi fácil jogar fora, a torcida delas pressionou, mas conseguimos superar isso. Acabamos dando o gol para elas logo no início, mas conseguimos virar a partida”, disse Taiana, autora do segundo gol do Vitória.

O rubro-negro enfrentará o Minas Icesp - DF, que se classificou diante do 3b Sport - AM. As finais serão nos dias 8 e 11 de julho, com o primeiro jogo no Barradão.

