Vitória ganha 'reforço' com férias antecipadas de Gabriel Jesus

O Vitória terá de volta, contra o Palmeiras, no domingo, 11, às 16h, no Barradão, o melhor assistente do time: o lateral-esquerdo Diego Renan, que deu oito passes decisivos na Série A deste ano. No entanto, nesta quarta-feira, 7, o Leão ganhou outro 'reforço' para o último jogo do ano.

Gabriel Jesus, atacante da Seleção Brasileira e do Palmeiras, está de malas prontas para o Manchester City, da Inglaterra, e aumentou a lista de 12 jogadores já liberados para as férias pelo técnico Cuca e não vai enfrentar o time vermelho e preto.

Além de Jesus, outros 12 atletas também foram liberados: Fernando Prass, Fabiano, Jean, Edu Dracena, Vitor Hugo, Egídio, Arouca, Allione, Barrios, Moisés, Róger Guedes e Rafael Marques

Apesar de ter três desfalques para a partida, os suspensos Kieza, Victor Ramos e Norberto, o time vai a campo precisando apenas de um empate para conseguir a permanência na Série A.

