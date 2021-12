Vitória ganha Moto Club e agora foca o Baianão

O Vitória fez seu último teste de pré-temporada no domingo, 25, e venceu o Moto Club por 1 a 0, ficando com o terceiro lugar da Supercopa Maranhão, no Castelão, em São Luís. A partir de agora, é à vera! Vai estrear no Estadual contra o Bahia de Feira, no próximo domingo, no Barradão.

Após dois jogos-treino e duas partidas pelo torneio amistoso, com três vitórias e uma derrota, o recém-chegado técnico Ricardo Drubscky terá esta semana inteira para corrigir os erros cometidos enquanto era permitido. Entre eles, problemas antigos, como erros defensivos na bola aérea.

Entretanto, o treinador teve boas surpresas no Castelão. Contra o clube maranhense, na segunda, o goleiro prata da casa Gustavo deu lugar a Fernando Miguel na escalação inicial. Pelo visto, perdeu a vaga. O até então reserva fez defesaças e se credenciou para ser o titular neste início de temporada.

Outra surpresa foi Vander, que voltou a mostrar evolução. Foi referência no meio-campo e autor do único gol da partida, logo no primeiro minuto. Após toque de calcanhar do atacante Léo Ceará, ele chutou de fora da área, encobriu o goleiro Felipe Sanchese acertou o ângulo esquerdo. Golaço.

Depois, o Leão relaxou. O primeiro tempo teve poucas chances para os dois lados. Aos oito minutos, Willie perdeu gol de cara. Foi só isso que fez.

O Moto Club também não demonstrou perigo, mas teve uma grande chance aos 33 minutos. De cara, Kléo bateu com força, mas Fernando Miguel realizou sua primeira grande intervenção.

Salvações

No segundo tempo, Drubscky colocou o garoto Wellington no lugar do apagado Willie. O time melhorou, principalmente o argentino Escudero, que ganhou um companheiro para cadenciar a meiúca.

O Vitória criou mais e o próprio Wellington teve oportunidade de ampliar o placar, após chute cruzado na área, aos 20 minutos do segundo tempo. O goleiro pegou.

Depois da expulsão do volante rubro-negro José Wellison, aos 33, o Moto Club criou chances reais de virar o duelo com Rodrigo, Felipe Dias e Gabriel, mas esbarrou em Fernando Miguel.

A equipe baiana atuou no domingo com Fernando Miguel, Nino Paraíba (Guilherme), Ednei, Kadu (Saimon) e Euller; Amaral, José Wellison, Escudero e Vander; Willie (Wellington) e Léo Ceará.

