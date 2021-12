O Leão vivia seu pior jejum de vitórias em um Brasileirão desde 1978. Terminou neste sábado, 26, no Sul do País. Após oito jogos sem ganhar, foi a Santa Catarina e derrotou o Criciúma, por 3 a 1.

A equipe encaminhou o triunfo ainda no primeiro tempo, quando abriu o placar e viu o zagueiro adversário Escudero ser expulso. O resultado coloca o Vitória na 16ª posição, agora fora da zona da degola. No elevador, quem terminou descendo para 17º, dentro da zona, foi o arquirrival, Bahia.

Daniel Dórea Vitória ganha, encerra jejum e deixa a zona; veja os gols

Gol e expulsão

Apenas dois lances de perigo marcaram o primeiro tempo no Heriberto Hulse. Aos 18 minutos, o Vitória aproveitou a sua. Euller arrancou pela esquerda, tabelou com Richarlyson e chutou. Luiz deu rebote e Dinei deixou Caio na boa para marcar.

A chance do Criciúma apareceu 11 minutos depois. Foi quando, em uma confusão na área após troca de passes entre Paulo Baier e Serginho, a bola se ofereceu para Danilo, Silvinho e o próprio Serginho. No entanto, nenhum dos três conseguiu empurrar para o gol. Wilson fez duas defesaças no lance.

Porém, o tento sofrido foi o de menos para o Tigre. Custou bem mais caro a sequência de cartões levados na parte final da etapa. Foram 'premiados' João Vitor e Serginho por faltas violentas.

Logo depois, foi a vez de Escudero exagerar na reclamação e acabar expulso. O Criciúma, que já havia trocado o lesionado Michael por Danilo no ataque, foi obrigado a mexer pela segunda vez. O mesmo Danilo saiu para a entrada do zagueiro Ronaldo Alves.

Situação mais que confortável para o Leão no tempo complementar. O time até sofreu com as fortes chegadas de Fábio Ferreira, Paulo Baier e Silvinho, mas acordou com o chutaço de Marcinho, bem defendido por Luiz. Na cobrança de escanteio, aos 21 minutos, Richarlyson encontrou Caio, que, de cabeça, fez mais um. Aos 38, Ayrton, de falta, aumentou.

O gol de Serginho, que usou a cabeça para completar escanteio cobrado por Lucca aos 44, serviu apenas para evitar que o Tigre fosse goleado em casa.

