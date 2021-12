Vitória ganha dois reforços para pegar Juazeirense

Na partida da próxima quinta-feira, 2, no Barradão, o técnico Caio Júnior poderá finalmente mandar a campo um Vitória com a sua força máxima diante da Juazeirense, no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Baiano.

É que, na tarde desta segunda-feira, 29, na reapresentação do elenco após o triunfo no Ba-Vi, o treinador rubro-negro recebeu a notícia de que o volante Luís Alberto e o atacante Marcelo Nicácio já estão recuperados e aptos para jogar.

A dupla participou normalmente das atividades desta segunda e virou opção para o duelo contra o Cancão de Fogo. No Ba-Vi, Luís Alberto havia sido substituído por Cáceres; e Dinei substitui Marcelo Nicácio há pouco mais de 20 dias.

Os jogadores que começaram o Ba-Vi como titulares participaram apenas de um treino regenerativo na academia de musculação do clube.

Na tarde desta terça-feira, 30, Caio Júnior terá todos os jogadores à sua disposição e começará a preparar a equipe para o duelo contra a Juazeirense. Em seguida, às 22h30, o elenco rubro-negro antecipa a concentração.

