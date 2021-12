Vitória ganha do Botafogo no Barradão e se aproxima do G-4

Com triunfo sobre o Botofago por 1 a 0, na noite desta quinta-feira, 17, no Barradão, o Vitória mantém viva a esperança de se classificar a Libertadores. O gol do triunfo foi marcado pelo atacante William Henrique, aos 32 minutos do segundo tempo.

O resultado deixa o Leão, na quinta colocação, com 43 pontos, seis pontos atrás do G-4. O quarto colocado é justamente o Botafogo, com 49 pontos.

A partida foi digna de dois times que brigam na parte cima da tabela, com muitos lances de ataques tanto do Vitória quanto do Botafogo. Mas o rubro-negro baiano conseguiu ser superior e mais eficiente, derrotando a equipe carioca com um gol do amuleto William Henrique, que entrou na segunda etapa da partida.

Na próxima rodada, o Vitória enfrenta a Portuguesa, no domingo, 20, às 18h30 no estádio do Canindé, em São Paulo. Já o Botafogo tenta se recuperar da derrota em Salvador no clássico contra o Vasco no Maracanã, também no domingo, às 18h30. O jogo tem o mando de campo do Glorioso. <GALERIA ID=18701/>

O jogo - Depois de uma chance perdida por Lodeiro logo no começo da etapa inicial, o Vitória chegou com finalizações de fora da área de Marquinhos, Dinei e Escudero, que assustaram a meta do goleiro Renan.

Mas foi o Botafogo que teve a melhor chance de abrir o placar no primeiro tempo. Seedorf pegou um cruzamento de primeira dentro da área, mas o meia Lodeiro estava no caminho da bola e evitou que a bola chegasse a meta rubro-negra. Quem mostrou personalidade na primeira parte da partida foi o estreante Marcelo, que não se intimidou e dominou o meio-campo, marcando bem e distribuindo o jogo com passes.

Na segunda etapa, o Botafogo começou mais perigoso com as investidas do atacante Henrique, que havia entrado no intervalo. O jogador perdeu duas chances claras de gol. Mas logo o Vitória equilibrou a partida e os dois times se alternavam no ataque. O Vitória teve oportunidades com Marcelo e Juan. Já o Glorioso quase marcou com Seedorf, em um chute de fora da área, e duas vezes com Rafael Marques. Em uma delas, o atacante passou perto de marcar um bonito gol, em um belo chute de primeira.

Entretanto, o técnico Ney Franco tinha um talismã no banco de reservas. William Henrique, o "Pica -Pau" não decepcionou, e aos 32 minutos da etapa final decidiu mais uma partida a favor do Vitória. Em passe recebido de Juan, o atacante só fez tocar para as redes do alvinegro.

A partida prosseeguiu sem muitos sustos para o Leão que administrou bem o resultado, garantindo seu o triunfo no Barradão, para delírio da torcida do rubro-negro baiano, que começa a ver a disputa por uma vaga na Libertadores cada vez mais perto.

