Vitória foca treino em trabalho de passes e jogadas ofensivas

O Vitória realizou mais uma bateria de treinos nesta quinta-feira, 27, no CT Manoel Pontes Tanajura. Assim como no dia anterior, o elenco do Rubro-Negro trabalhou em apenas um período. Dessa vez, pela manhã.

Em duas partes, o treinador Osmar Loss iniciou a preparação com uma atividade de linha de passe. Em seguida, o comandante promoveu um treinamento tático em campo reduzido, com foco na organização ofensiva.

A boa notícia para a comissão técnica é a recuperação do atacante Wesley, que sofreu um entorse no joelho. O atleta começou a fazer alguns movimentos visando a readaptação ao campo. Os atacantes Ruan Levine, Felipe Garcia e o volante Léo Gomes seguem no departamento médico.

O Leão volta ao batente na manhã desta sexta, 28, e sábado, 29, quando encerra a penúltima semana de preparação da intertemporada. No domingo, o elenco terá folga.

