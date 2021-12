Vitória foca no Corinthians e treina em dois turnos na Toca

O Vitória treinou em dois turnos nesta quarta-feira, 17, na Toca do Leão, visando confronto contra o Corinthians, no próximo domingo, 21, às 16h, no Barradão. A partida é válida pela 30ª rodada do Brasileirão.

Pela manhã, o elenco trabalhou a parte física sob orientação do preparador físico Daniel Azambuja. À tarde, o técnico Paulo César Carpegiani comandou uma atividade com bola e um treinamento tático.

O atacante André Lima, o meia Guilherme Costa, lesionados no joelho, e os volantes Rodrigo Andrade, com cansaço muscular, e Léo Gomes, com estiramento muscular na panturrilha, ficaram em tratamento no departamento médico do clube.

Ingressos

Os ingressos promocionais da arquibancada a R$ 10 para o jogo contra o Corinthians se encerraram nesta quarta. Segundo informações da assessoria do clube, foram vendidos 10.070 bilhetes.

Visita na Toca

Na manhã desta quarta, algumas crianças do Lar Vida - instituição que abriga crianças, adolescentes e adultos de até 35 anos com diversas deficiências, situada na Estrada Velha do Aeroporto - visitaram o Barradão.

