Vitória foca no condicionamento para duelo pós-Copa América

O Vitória deu sequência nesta sexta-feira, 14, na preparação para o duelo pós-Copa América, que só ocorrerá no mês de julho, diante do Cuiabá, no Barradão, pela nona rodada do Brasileirão Série B.

Para as atividades na Toca do Leão, o preparador físico Ednilson Sena dividiu os atletas em dois grupos. Enquanto uma parcela realizou testes físicos na esteira ergométrica, outra fez atividades de movimentação, um trabalho em campo reduzido e finalizou um treino de resistência.

Os três goleiros do elenco principal - Ronaldo, João Gabriel e Lucas Arcanjo - treinaram separados com o preparador Luciano Oliveira.

Em fase de transição, o lateral esquerdo Matheus Tenório e o atacante Felipe Garcia apresentaram uma melhora satisfatória. O ponteiro Caíque Souza se recuperou da lesão muscular, mas não foi muito exigido e fez apenas exercícios específicos.

