Vitória foca a bola parada em treino na Toca do Leão

O Vitória segue a rotina de treinos na Toca do Leão visando a retomada da Série B no dia 9 de julho, contra o Cuiabá (MT), no Barradão, às 19h15.

Nesta sexta-feira, 28, o elenco do Rubro-Negro preparou a bola parada durante atividade. Sob o comando do técnico Osmar Loss, o grupo treinou jogadas ensaiadas e trabalhou o posicionamento ofensivo e defensivo.

O atacante Wesley, que se recupera de uma leve torção no joelho ficou apenas na academia. Com cansaço muscular, Neto Baiano foi outro do setor de ataque que desfalcou o treino. O elenco rubro-negro volta às atividades na manhã deste sábado, 29.

adblock ativo