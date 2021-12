Vitória firma parceria em prol do Martagão Gesteira

A parceria oficializada nesta quarta-feira, 7, entre o Esporte Clube Vitória e a unidade de saúde infantil do bairro do Tororó que vai reverter 1% da renda arrecadada com o plano Sou Mais Vitória irá para a instituição hospitalar.

Além disso, a marca do Martagão vai estampar a parte frontal da camisa oficial do time e estará presente no site do Leão. Durante a assinatura do contrato, o presidente do clube, Raimundo Viana, e jogadores visitaram os pacientes.

Para Carlos Emanuel Melo, presidente da Liga Álvaro Bahia contra a Mortalidade Infantil, a parceria vai trazer grande alegria: “Além do importante apoio financeiro do Vitória, temos certeza de que a vibração vista no campo vai ser sentida também por nossos pacientes. Estamos felizes em poder proporcionar isso para eles”.

O Martagão Gesteira é uma instituição filantrópica que atende crianças e adolescentes de todo o estado há 52 anos. Única unidade de saúde exclusivamente pediátrica da capital baiana e região metropolitana de Salvador, é referência no atendimento às mais diversas especialidades.

Entretanto, a instituição enfrenta uma grave crise financeira. Em julho deste ano, a dívida era de R$ 25 milhões, e a suspensão de alguns atendimentos chegou a ser anunciada.

Para ajudar, a cantora Ivete Sangalo já fez dois shows em prol do Martagão, um em dezembro de 2015 e outro em novembro último.

adblock ativo