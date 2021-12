O Barradão voltou e o Leão atropelou. A Toca voltou finalmente a ser o santuário amado pela torcida e temido pelos rivais. Após três meses sem vencer em casa, o Vitória derrotou o Palmeiras, na noite desta quarta-feira, 8, por 3 a 1 e com o resultado deixa a zona de rebaixamento.

>>Veja a tabela de classificação

>>Confira os dados estatísticos

Lucas Cunha e Redação Vitória finda jejum caseiro, bate o Palmeiras e sai da zona da degola

O Rubro-negro chega aos 38 pontos, ocupando a 16ª posição, dois pontos acima do Sport, primeiro time do Z-4. Já o Palmeiras fica na 4ª posição, com 54 pontos.

Na próxima rodada, o Leão enfrenta o Grêmio no domingo, 12, às 16 horas (horário da Bahia), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

Início empolgante

Com Neilton suspenso, o técnico Mancini escolheu escalar um time com três volantes (José Weliton, Uillian Correia, Fillippe Soutto), dando mais liberdade para o meia Yago. O que, no papel, poderia demonstrar um time mais cauteloso, se mostrou uma equipe mais agressiva, pressionando desde o início do jogo.

O Leão, já aos três minutos, demonstrou o tom que ditaria no primeiro tempo, com um perigoso chute de Patric. Dois minutos depois, sairia o gol. Em jogada bem trabalhada, Patric cruzou na área e Tréllez se antecipou ao zagueiro Edu Dracena, escorando a bola para Yago, que que chutou colocado, sem chance para Prass.

Mesmo após o gol, o Vitória continuou partindo para cima de um Palmeiras que parecia desnorteado. E, aos 14 minutos, Tréllez fez o segundo dos Rubro-negros.

Em uma dividida na intermediária, Wallace tocou de cabeça para o atacante colombiano, que deu um desconcertante drible de corpo no zagueiro Juninho, seguido com uma rápida arrancada até a entrada da área, batendo forte e rasteiro, por baixo das pernas do goleiro do time paulista.

O segundo gol do Leão parece ter acordado o Palmeiras, que só a partir daí começou a esboçar jogadas de perigo.

Aos 19, o Verdão conseguiu marcar. Após um belo drible de Keno em Geferson, o atacante cruzou para a área. A bola desviou em Fillippe Soutto, tirando Fernando Miguel da jogada e sobrando para o baixinho Dudu, que dentro da pequena área tocou de cabeça para o fundo das redes.

O gol deixou o jogo equilibrado, com maior posse de bola do Palmeiras, mas jogadas de perigo do Leão. E foi em uma delas, aos 39, que o Vitória chegou ao terceiro gol.

David recebeu passe em profundidade e tocou para Soutto, que tentou o chute para o gol. A bola bateu na zaga palmeirense e sobrou para Yago, que chutou forte, marcando seu segundo tento na partida.

Expulsão

O segundo tempo começou como o primeiro terminou: o Palmeiras trocando muitos passes e o Vitória criando as melhores chances.

O Verdão reagiu só aos oito minutos, quando Wallace quase marca contra, com boa defesa de Fernando Miguel.

Aos 19 minutos, o Vitória ficou com um jogador a menos, com a expulsão de Uillian Correia após levar o segundo cartão amarelo em uma falta em Dudu.

Mesmo com um a mais, o Palmeiras só chegou a assustar no fim do jogo, aos 48, com um chute de Róger Guedes defendido por Fernando Miguel.

Para o jogo contra o Grêmio, no domingo, o Leão não contará com o herói do jogo, o meia Yago, que levou o terceiro cartão amarelo na partida deste quarta, além de Uillian Correia, expulso.

Vitória finda jejum caseiro, bate o Palmeiras e sai da zona da degola | Foto: Divulgação/ATarde

adblock ativo