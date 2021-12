Vitória finaliza primeira semana de treinos após o retorno

O Vitória finalizou neste sábado, 20, a primeira semana de retorno aos treinos, no CT Manoel Pontes Tanajura. As atividades comandadas pelo recém-promovido a treinador do Leão, Bruno Pivetti, envolveram exercícios físicos e trabalhos com bola.

De acordo com a assessoria do clube, os atletas deram sequência na preparação, visando o retorno das competições oficiais, que deve ocorrer no dia 14 de julho, diante do Botafogo-PB, pela Copa do Nordeste.

O treino seguiu o mesmo protocolo adotado ao longo da semana, com o plantel dividido em dois grupos e alternando-se entre academia ao ar livre e atividades no campo 1 do CT da Toca do Leão. Enquanto a parte física era realizada pelo fisiologista Rafael Daltro, Pivetti comandava os trabalhos no gramado.

Com o preparador Luciano Júnior, os quatro goleiros do elenco - Ronaldo, Cesar Lucas Arcanjo e Yuri - treinaram na área externa do campo do Estádio Manoel Barradas.

Por sua vez, o goleiro uruguaio Martín Rodriguez intensificou os exercícios de recuperação, após cirurgia nos ligamentos do joelho. O lateral-direito Jonathan Bocão não treinou porque o filho se apresentou febril e o departamento médico aconselhou ao atleta permanecer na sua casa.

Por fim, o Vitória informou que o grupo terá o domingo de repouso e a representação será na segunda-feira, 22, pela manhã.

