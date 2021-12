Vitória finaliza preparação para pegar São Paulo

O técnico Paulo Cesar Carpegiani finalizou a preparação para enfrentar o São Paulo, nesta sexta-feira, 26, às 19h30, no Barradão, pela 32ª rodada do Brasileirão. O treinador relacionou 22 jogadores para o confronto (Confira lista abaixo).

Retorno e ausências

O zagueiro Ramon retorna a equipe após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo na rodada passada. Em compensação, Aderllan, outro defensor, ficará de fora por cláusula no contrato de empréstimo, já que o clube paulista é seu time de origem. Léo Gomes fica de fora pelo segundo jogo consecutivo tratando de um estiramento muscular na panturrilha.

Treino

Carpe começou o treino na manhã desta quinta-feira, 25, com correções no posicionamento tático do time, preparando jogadas ofensivas e ajustou a marcação. Depois o comando passou para o preparador físico, Daniel Azambuja, que fez exercício de aquecimento com o elenco. Posteriormente, dividido em grupos, o plantel fez um trabalho técnico para aprimorar cruzamentos e finalizações, sob orientações dos assistentes Rodrigo Carpegiani e Flávio Tanajura.

