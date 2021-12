Vitória finaliza preparação para pegar o América-RN

O Vitória finalizou a preparação para encarar o América-RN, em partida que está marcada para quarta-feira, 4, às 22h, na Arena das Dunas, pela quarta rodada da Copa do Nordeste. O técnico Ricardo Drubscky comandou uma atividade tática com parte do elenco, antes da viagem para Natal nesta tarde.

Jogadores que vem atuando com mais frequência realizaram um treino recreativo - futevôlei - na área externa do campo do Barradão. O atacante Rogério foi poupado da atividade, mas teve o nome confirmado por Drubscky para a partida contra o Mecão.

Já o zagueiro Kadu, que esteve fora do Ba-Vi, retorna ao time após cumprir suspensão, enquanto Saimon sentiu dores no joelho e foi vetado pelo departamento médico.

adblock ativo