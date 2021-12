Vitória finaliza preparação para o duelo contra o Sport

O Vitória já está pronto para o duelo contra o Sport nesta quinta-feira, 12, no Barradão, em Salvador. O técnico Vágner Mancini finalizou, nesta quarta, 11, os preparativos para a partida, válida pela 27ª rodada do Brasileirão.

Mancini aproveitou a atividade para ajustar o posicionamento do time durante um treino tático. Para esta quinta, ele contará com o retorno dos laterais Juninho e Caíque Sá, destaques do equipe neste segundo turno.

Ficaram de fora do treinamento o goleiro Fernando Miguel, o atacante Kieza, o meia Willian Farias e o zagueiro Kanu, que seguiram em tratamento no departamento médico.

No primeiro turno, o Leão da Barra venceu o Leão da Ilha por 3 a 1, em Recife, ainda sem o comando de Vágner Mancini, que pregou cautela para o reencontro.

“Para este momento é importante que o time dê uma resposta boa para o torcedor. Será um jogo duro contra o Sport, um time rival do Vitória, um clássico nordestino, mas há a necessidade de o Vitória se impor dentro de casa”, comentou o treinador em entrevista coletiva.

