Vitória finaliza preparação para o duelo contra o Boa

O Vitória está pronto para o duelo contra o Boa Esporte, no sábado, às 16h30, no Barradão. O técnico Vagner Mancini comandou o treinamento desta sexta-feira, 9, sem Amaral, poupado após sentir uma dor no joelho. O jogador sentiu o incômodo após ter sofrido uma pancada durante um dos treinamentos realizados nesta semana.

"Como hoje era véspera de jogo, um dia mais calmo de treinamento, não envolvia nada de parte tática, achei melhor poupá-lo", disse Mancini durante coletiva.

Em seus domínios, o Leão tem a 10ª melhor campanha. Ganhou 30 dos 42 pontos possíveis, com nove triunfos, três empates e duas derrotas, 30 gols a favor e 16 contra, aproveitamento de 71.43%. Dos nove triunfos, sete foram no Barradão e dois na Arena Fonte Nova, contra Mogi Mirim e Paysandu.

Com um total de 22 jogadores relacionados, e que já estão concentrados, o rubro-negro vai a campo sem o lateral-direito Diogo Mateus e o zagueiro Ramon, suspensos com três cartões amarelos.

Vencendo a partida contra o Boa, o Vitória fica a um ponto do Botafogo, em caso de derrota do alvinegro.

adblock ativo