Vitória finaliza preparação para jogo contra o Náutico

Com um tradicional dois toques e um trabalho de bola parada, o Vitória finalizou os preparativos para o duelo contra o Náutico, neste sábado, 31, às 16h10 (horário da Bahia), no estádio Barradão.

Após as atividades, os atletas estão concentrados na chácara Vidigal Guimarães. Com 23 jogadores relacionados, o Rubro-Negro irá contar mais uma vez com a promessa da divisão de base, o meia Yan, de 17 anos, além do volante José Welison, recuperado de lesão. Na atividade de dois toques, os profissionais enfrentaram os garotos da base e venceram por 10 a 6.

Em entrevista coletiva, o técnico Vagner Mancini, revelou a equipe que entrará em campo no jogo deste sábado: Roberto Fernández, Diogo Mateus, Ramon, Kanu, Diego Renan; Amaral, Pedro Ken, Rhayner; Vander, Escudero e Elton.

O Vitória caiu uma posição após o triunfo do América-MG sobre o Boa Esporte pelo placar de 2 x 1, em Varginha. Mesmo empatados em número de pontos o Leão desceu para a terceira posição pelo saldo de vitórias superior do América-MG, sendo 17 contra 16.

adblock ativo