Vitória finaliza preparação para enfrentar Vila Nova-GO

Na manhã desta sexta-feira, 3, o elenco do Vitória fez o último treino antes de enfrentar o Vila Nova-GO neste sábado, 4, às 16h30, no Barradão, em partida válida pela série B do Campeonato Brasileiro.

O técnico Claudio Tencati focou os treinamentos no posicionamento tático, simulando situações de jogo. A parte final do treino ficou por conta de jogadas com bola parada.

Tencati relacionou vinte atletas para esta partida, entre eles a novidade é o garoto Elivelton, lateral-esquerdo do time sub-20, que passou a treinar com os profissionais. O meia Ruy segue em tratamento de um estiramento muscular.

adblock ativo