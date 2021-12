Vitória finaliza preparação para enfrentar o ABC pelo Nordestão

O Vitória finalizou na manhã desta sexta-feira, 9, no CT do América-RN, os preparativos para o jogo contra o ABC. O embate será realizado neste sábado, 10, pela 3ª rodada do Grupo B da Copa do Nordeste.

A delegação do Rubro-Negro está em solo potiguar desde a última terça, 6. Agora, o duelo é pelo Nordestão e vale a liderança da chave. Na maratona, O Leão já venceu o Globo-RN, pela Copa do Brasil, por 2 a 0.

Vagner Mancini não confirmou se vai manter o mesmo time que se classificou na Copa do Brasil, em Ceará-Mirim-RN. Todos os atletas que viajaram estão à disposição do treinador.

O elenco do Leão retorna a Salvador no domingo de Carnaval, com desembarque previsto para as 12h30.

