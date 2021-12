Vitória finaliza preparação para encarar o Juazeirense fora de casa

Sob um forte sol, os jogadores do Vitória treinaram na manhã deste sábado, 23, no estádio Adauto Moraes em Juazeiro. O local é o mesmo palco do jogo deste domingo, 24, às 17h, contra o Juazeirense. Esse foi o último treino do Leão antes do duelo, válido pelo Campeonato Baiano.

O treinamento começou com uma roda de bobinho, seguido por um trabalho físico. Com a presença de alguns torcedores, o grupo finalizou os trabalhos com um recreativo. Com o treino finalizado, algumas crianças entraram em campo e bateram uma bolinha com alguns atletas.

O elenco viajou na tarde desta sexta, 22, e está hospedado na cidade pernambucana de Petrolina, do outro lado do Rio São Francisco. Para o duelo, Chamusca não conta com Edcarlos e Juninho, vetados. O treinador saiu de Salvador sem dar pistas sobre o time que entra em campo neste domingo.

