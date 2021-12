Vitória finaliza preparação para duelo contra o São Paulo

O elenco do Vitória finalizou na manhã desta segunda-feira, 11, no CT do Palmeiras, na capital paulista, a preparação para o duelo diante do São Paulo, que ocorre nesta terça-feira, 12, às 21h30, no Morumbi, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, última antes da parada da Copa do Mundo.

Os titulares realizaram um treino tático sob o comando do Técnico Vagner Mancini. No final, os jogadores trabalharam bolas paradas, seguido de um recreativo.

Para o confronto desta terça, o treinador não contará com os zagueiros Kanu, que cumpre suspensão, e Aderllan, impedido de atuar devido ao contrato de empréstimo entre os clubes.

Em contrapartida, o zagueiro Léo Xavier, incorporado ao elenco na capital paulista, treinou normalmente e vira opção para Mancini.

