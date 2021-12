Vitória finaliza preparação para amistoso nesta terça-feira

O Vitória está pronto para encarar a equipe chinesa comandada por Vanderlei Luxemburgo, o Tianjin Quanjian, nesta terça-feira, 26, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Em treino realizado na tarde desta segunda-feira, 25, o técnico Vagner Mancini fez os últimos ajustes antes do amistoso.

Inicialmente, o Mancini dividiu o elenco e comandou um trabalho tático e técnico. Em seguida, os jogadores ensaiaram cobranças de escanteios e lances de bola parada Após a movimentação, os atletas fizeram um tradicional "rachão".

Para o duelo, Mancini confirmou, na coletiva, que utilizará no teste a mesma formação dos últimos treinos: Fernando Miguel, Maicon Silva, Guilherme Mattis, Ramon e Diego Renan; Amaral, William Farias, Arthur Maia e Tiago Real; Vander e Gabriel.

Ingressos

Em parcial divulgada pela assessoria do Leão, cerca de 2 mil ingressos já foram vendidos para o amistoso. As vendas seguem pela internet até 30 minutos antes da partida e nas bilheterias do estádio, a partir das 9h. O clube informou ainda que a venda presencial será feita somente com pagamento em espécie.

