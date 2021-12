Vitória finaliza preparação para a partida contra o Ceará

O rubro-negro realizou nesta terça-feira, 7, um treino tático e de bola parada visando a partida contra a equipe do Ceará pelas semifinais da Copa do Nordeste. A partida será realizada nesta quarta-feira, 8, às 22h, no Estádio Castelão, em Fortaleza.

Entre os relacionados para o jogo, o goleiro Wilson será desfalque no banco de reservas do Leão, pois está passando por um problema de doença na família e não irá compor o time. Ronaldo, goleiro da equipe Sub-20, foi o escolhido para substituir a vaga.

Apesar de não ser dúvida, Rhayner foi poupado dos treinamentos e realizou um tratamento da dor nas costas. A presença do atleta em campo é garantida pelo médico do clube Luís Filipe Fernandes.

O time rubro-negro seguiu para a capital cearense ainda nesta terça, por volta dàs 16h30.

