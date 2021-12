Vitória finaliza preparação na Toca para pegar o Corinthians

O Vitória fez o último treino na manhã deste sábado, 20, e finalizou a preparação para enfrentar o Corinthians. A partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro será realizada neste domingo, 21, no Barradão, às 16h. Até as 18h da sexta, 19, mais de 14mil ingressos já haviam sido vendidos.

Os trabalhos no CT da Toca do Leão começaram com um aquecimento em campo para os reservas. Em seguida, o técnico Paulo César Carpegiani conversou com o grupo e comandou atividade com o provável time titular.

Para o duelo com o Timão, Carpé vai começar a partida com Ronaldo, Jeferson, Aderlan, Lucas Ribeiro, Fabiano, Willian Farias, Arouca, Rhayner, Lucas Fernandes, Erick e Walter Bou.

Ausências

O volante Léo Gomes, com estiramento muscular na panturrilha direita, e André Lima, com um trauma no joelho direito, estão no departamento médico e não foram relacionados (confira abaixo lista de convocados). O zagueiro Ramon, com três cartões amarelos, está suspenso.

Retornos

O zagueiro Lucas Ribeiro, que estava com a seleção brasileira Sub-20, o meia Rhayner, após cumpriu suspensão e o volante Rodrigo Andrade, recuperado de com cansaço muscular na panturrilha da perna esquerda, e o atacante Neilton, que já cumpriu punição. estão à disposição do treinador.

Sub-23

A Confederação Brasileira de Futebol definiu as datas das semifinais do Campeonato Brasileiro de Aspirantes Sub-23. O Vitória enfrentará o Internacional no próximo dia 29, às 15, na Morada dos Quero-queros, na Alvorada (RS). O jogo de volta será no dia 8 de novembro, às 15h, no Barradão.

adblock ativo