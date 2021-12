Vitória finaliza preparação e embarca para duelo com Sport

O Vitória encerrou na manhã desta sexta-feira, 7, na Toca do Leão, em Salvador, a preparação para o duelo diante do Sport, no sábado, 8, na Ilha do Retiro, válido pela sétima rodada da Série B.

No início das atividades, os atletas fizeram um aquecimento e desceram ao gramado para realizar um trabalho tático de organização do setor defensivo e ofensivo.

Em seguida, Osmar Loss comandou um trabalho para aprimorar as bolas paradas. Enquanto isso, os demais jogadores fizeram um treino técnico em campo reduzido.

À tarde, a delegação rubro-negra embarcou para Recife, em Pernambuco. As novidades na lista de relacionados são o lateral-direito Van e o meio-campista Felipe Gedoz.

