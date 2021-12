Vitória finaliza preparação com 'rachão' em Fortaleza

O Vitória encerrou neste domingo, 7, no CT do Floresta Esporte Clube, na capital cearense, a preparação para a partida decisiva pelas quartas de finais da Copa do Nordeste. A partida diante do Fortaleza será realizada nesta segunda-feira, 8, na Arena Castelão.Por ser jogo único, em caso de empate, a vaga para a próxima fase será definida nas cobrança de pênaltis.

O técnico Cláudio Tencati iniciou a atividade com um rachão. A equipe composta por Caíque, Edcarlos, Ramon, Fabrício, Leandro Vilela, Yago, Paulo Vítor, Dudu Vieira, Léo Ceará e Neto Baiano, venceu por 4 a 3 o time formado por João Gabriel, Jeferson, Victor Ramos, Capa, Léo Gomes, Andrigo, Ruy, Matheus Rocha, Nickson e Matheus Tenório.

Para finalizar os trabalhos, Tencati realizou uma movimentação em campo reduzido com os atletas que não começarão o duelo desta segunda. Os recém-contratados Capa e Dudu Vieira tiveram seus nomes publicados no Boletim Informativo Diário Eletrônico) da CBF, na sexta, 5, e ficam à disposição do treinador.

