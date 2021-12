Vitória finaliza preparação com mistério; Kanu é vetado

Os jogadores do Vitória realizaram um treino fechado à imprensa na manhã desta quarta-feira, 22, no CT Manoel Pontes Tanajura e finalizaram a preparação para encarar o Flamengo. O duelo de rubro-negros acontece nesta quinta-feira, 23, às 19h30, no Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

>> Carpegiani faz ajustes no Vitória para pegar o Flamengo

Os jornalistas não tiveram acesso às atividades do dia no Barradão. Inicialmente, a imprensa poderia acompanhar o treinamento, mas de última hora, o técnico Paulo César Carpegiani decidiu fazer mistério e não deixou os profissionais acompanharem os trabalhos.

A única certeza na equipe rubro-negra é o retorno do volante Arouca. O jogador ficou de fora das duas últimas partidas do Leão e está confirmado entre os titulares que encaram o Flamengo. O restante do time que vai à campo só será divulgado pelo comandante minutos antes de a bola rolar.

Os trabalhos no CT foram iniciados com aquecimento. Depois os jogadores foram divididos em grupos e realizaram um treino de marcação e posse de bola. Em seguida, Carpegiani aplicou o treino tático, onde interrompeu algumas vezes a movimentação dos atletas para fazer as correções de posicionamento.

Por fim, os atletas se exercitaram com uma atividade de fundamento de bola parada. Os jogadores Juninho, Walisson Maia e Junior continuam na transição. Já Kanu, com um desconforto muscular, ficou em tratamento e está vetado do embate.

A delegação do Vitória embarca para o Rio de Janeiro na tarde desta quarta, 22, e fica concentrada até a partida contra o time da Gávea.

