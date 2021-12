Vitória finaliza preparação com Escudero entre relacionados

O Rubro-Negro concluiu, na manhã desta sexta-feira, 13, a preparação para a partida contra o Ceará, válida pela 36ª rodada da Série B, no sábado, 14, às 16h30 (horário local), no estádio Barradão.

No tradicional 'rachão', apenas Vander não participou da atividade. Ele conversou com o técnico Vagner Mancini e fez somente uma atividade na academia do clube. O meia Escudero, recuperado de um edema no posterior da coxa esquerda, está recuperado e foi relacionado para a partida. Além dele, o volante Luiz Gustavo que já não é relacionado há um bom tempo está entre os concentrados.

A única baixa do dia foi o atacante Robert que se contundiu durante o treino e ficará de fora por pelo menos quatro meses. Com o término do treino, os atletas seguiram para o chácara Vidigal Guimarães.

