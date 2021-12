Vitória fica perto de acerto com lateral-esquerdo Fabrício, ex-Vasco

O Vitória acertou na tarde desta quinta-feira, 28, a contratação do lateral-esquerdo Fabrício, ex-Vasco. A informação foi divulgada pelo do jornalista da ESPN e da Rádio Bandeirantes Jorge Nicola. O clube ainda não confirmou o acerto.

Segundo Nicola, o atleta tem desembarque previsto para esta quinta em Salvador. Ele realiza exames médicos na sexta, 1º, e assina contrato até dezembro deste ano.

Sem clube desde que rescindiu com o Cruz Maltino em dezembro do ano passado, o atleta de 32 anos vem para disputar vaga em um setor que já conta com os argentinos Arroyo e Benitez.

Fabrício ficou conhecido no futebol brasileiro após um episódio em 2015. Na ocasião, o jogador que vestia as cores do Internacional, foi substituído debaixo de fortes vaias da torcida no Beira-Rio. Inconformado com a situação, o lateral precisou ser contido pelos companheiros e saiu de campo fazendo gestos obscenos aos torcedores.

Na última temporada, Fabrício disputou 21 partidas pelo clube carioca, com dois gols marcados. Durante o ano, ele também chegou a atuar como meia.

