Vitória fica no empate e assume vice-liderança da Série B

Como diz o ditado, 'dos males, o menor'. Mesmo empatando por 0 a 0 com o Macaé, no Barradão, na noite desta terça-feira, 28, o Vitória conseguiu ganhar duas posições na tabela da Série B e pulou da 4ª para a 2ª colocação, com 27 pontos conquistados.

Só que o que faz a alegria dos torcedores numa partida de futebol é o gol, por mais que o jogo tenha sido vantajoso em termos de tabela para o clube do coração. E foi na finalização que o Leão pecou mais. Dos 18 chutes, apenas sete foram na meta.

A falta de apoio dos jogadores do meio-campo, como o capitão Escudero, muito deveu-se à retranca do Macaé, que veio fechadinho e explorou os contra-ataques na tentativa de marcar seu golzinho em Salvador.

O rubro-negro foi melhor no primeiro tempo, mas esbarrou no goleiro Rafael, que fez defesas providenciais e garantiu o zero no placar da primeira etapa.

No segundo tempo, o rubro-negro colocou duas bolas na trave. Primeiro com Rogério, que recebeu um bom passe de Escudero. Depois, Vander mandou um chute colocado que Rafael deu um tapinha e ela raspou a tinta do poste esquerdo.

Neste sábado, às 16h30, o Vitória tem outro compromisso em casa. Vai encarar o América Mineiro em um jogo de "seis" pontos. Só não pode abusar da sorte, Leão!

