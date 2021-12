Vitória fica no empate com Galícia e é co-líder do Baianão

O Carnaval acabou há uma semana, mas ainda há um trio sendo seguido na Bahia. Vitória da Conquista, Vitória e Juazeirense puxam a fila dos 12 times do Baianão-2015.

Iguais com oito pontos, os líderes empataram suas partidas sem gols na quarta-feira, 25, pela quarta de seis rodadas da primeira fase.

No clássico contra o Galícia, que não acontecia no Estadual desde 1999, o Leão usou um time cheio de reservas, pensando no Ba-Vi do próximo domingo, no Barradão. Apenas 523 pessoas pagaram ingresso em Pituaçu.

O Vitória da Conquista aparece à frente na classificação graças ao terceiro critério de desempate, o número de gols marcados, com dois a mais do que o xará da capital. Mas não saiu do 0 a 0 na quarta, no Ba-Vi genérico, diante do quinto colocado Bahia de Feira de Santana, fora de casa, no Estádio Joia da Princesa.

A Juazeirense também ficou numa zerada igualdade contra o vice-lanterna Jacobina, no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro. Perdeu a chance de assumir o topo e permaneceu na terceira posição, atrás do Leão e do Bode, com um gol a menos de saldo.

Sábado, contra a Catuense, em Feira, pode assumir a liderança provisória. No dia seguinte, o Vitória da Conquista tem a chance de confirmá-la no dérbi contra o Serrano.

Leão vaiado de novo

O Vitória testou opções, poupado Nino Paraíba, Escudero e Neto Baiano. Criou e desperdiçou várias chances. Acabou vaiado por sua torcida pela terceira partida consecutiva. Porém, nas duas anteriores, tinha vencido em casa.

Aos 7 minutos, um gol de bicicleta de Elton foi anulado por causa de duvidoso impedimento de Willie.

O titular Vander, que estava no banco de reservas, entrou no intervalo e produziu jogadas ofensivas, mas não foi capaz de decidir o jogo.

Autor do gol do triunfo sobre o Colo Colo no sábado passado, o zagueiro rubro-negro Kadu acabou expulso aos 37 minutos do segundo tempo por agressão. Ao cumprir suspensão automática diante do Bahia, deve ser substituído por Saimon, que já vinha compondo dupla de zaga com Ednei.

Outros jogos

Itacaré fez dois gols para o Serrano em Porto Seguro, mas Marclei buscou o empate em 2 a 2 para a Jacuipense. O Colo-Colo, enfim, balançou a rede. William garantiu o 1 a 0 sobre o Feirense em Ilhéus.

